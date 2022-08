The Banshees of Inisherin: il trailer del film con Colin Farrell

A Venezia 79 verrà presentato in anteprima il film con Colin Farrell The Banshees of Inisherin, ecco il trailer del lungometraggio.

Il duo che ha lavorato su In Bruges, formato da Colin Farrell e Martin McDonagh, si ritrova per il film The Banshees of Inisherin, lungometraggio che verrà presentato in anteprima mondiale a Venezia 79. Nel film ci sarà anche Brendan Gleeson (anch’esso presente per In Bruges).

Ecco il trailer di The Banshees of Inisherin.

Il cast vede anche la partecipazione di Kerry Condon e Barry Keoghan. La troupe principale comprende il direttore della fotografia e collaboratore abituale di McDonagh, Ben Davis, la costumista Eimer Ni Mhaoldomhnaigh, lo scenografo Mark Tildesley e il montatore Mikkel E.G. Nielsen. La colonna sonora è composta da Carter Burwell. McDonagh e i suoi frequenti collaboratori Graham Broadbent e Peter Czernin di Blueprint Pictures sono i produttori per Searchlight Pictures e Film4. Il film è stato girato sulle isole Inishmore e Achill, sulla costa occidentale dell’Irlanda.

Sinossi:

Ambientato su un’isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda, The Banshees of Inisherin segue due amici di lunga data, Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), che si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riaccendere il loro rapporto con il supporto di sua sorella Siobhan (Kerry Condon), che insieme a Dominic (Barry Keoghan), il figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all’interno della piccola comunità dell’isola. Ma quando Colm lancia un ultimatum scioccante per concretizzare le proprie intenzioni, gli eventi iniziano a degenerare.