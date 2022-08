Joker: Folie à Deux, Lady Gaga conferma la sua presenza con un teaser

A sorpresa, Lady Gaga ha pubblicato sui social un teaser relativo a Joker: Folie à Deux, secondo film dedicato al Pagliaccio del crimine dei fumetti DC nella versione creata da Todd Phillips e incarnata da Joaquin Phoenix, confermando non solo la data annunciata ieri per l’uscita del film (ovvero il 10 ottobre 2024) ma anche la sua presenza, dando anche una piccola anticipazione su quello che potrebbe essere il suo look.

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

Nel teaser animato si muovono, su sfondo rosso, le silhouette di due personaggi: uno è inconfondibilmente Joker, l’altra è una figura femminile dai capelli raccolti: insieme ballano su una canzone strumentale d’altri tempi. Sembra quasi che tutte le battute su una sorta di versione “La La Land” del Joker potrebbero non essere poi così lontane dalla verità.

Non è specificato né sicuro, tuttavia, che il personaggio interpretato da Stefani Germanotta sarà effettivamente una nuova versione di Harley Quinn: tra le altre cose, qui al personaggio sembra mancare la caratteristica doppia coda, portata su schermo invece da Margot Robbie nei due Suicide Squad e in Birds of Prey.

