Joker 2: una fan art immagina Joaquin Phoenix e Lady Gaga come i protagonisti di La La Land

Il fatto che Joker 2 possa essere un musical, e che la protagonista del film dovrebbe essere Lady Gaga, ha stimolato la fantasia degli appassionati, ed in particolare dell’ormai esperto BossLogic, che ha reimmaginato il lungometraggio sequel come una sorta di La La Land, intitolato “Ha Ha Land”.

Ecco la fan art di BossLogic su Joker 2.

Many years ago I did a version of this as a parody, never thought I'd see a Joker musical 😁 #Joker2 pic.twitter.com/iMcvW3Bvka

— BossLogic (@Bosslogic) June 14, 2022