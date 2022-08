Joker: Folie à Deux uscirà nei cinema il 4 ottobre 2024

All’indomani della bagarre scatenata dalla cancellazione (effettiva o meno) di Batgirl dal calendario delle uscite, Warner Bros. avrebbe deciso che il chiacchierato Joker: Folie à Deux diretto da Todd Phillips e con protagonista nuovamente Joaquin Phoenix non solo è confermato, ma ha ora anche una data d’uscita: arriverà difatti nelle sale cinematografiche il 4 ottobre 2024.

La data scelta non sarebbe casuale: era già stata opzionata per l’uscita di un titolo importante di natura DC che, però, a questo punto non sarà uno della linea temporale dello snyderverse né, tanto meno, il prossimo Batman con Robert Pattinson.

Il titolo del sequel sarà Joker: Folie à Deux, e si riferisce alla sindrome che può riguardare due o più persone che iniziano a condividere una psicosi. La sceneggiatura è stata realizzata dallo stesso Todd Phillips e da Scott Silver. Chiaramente per il nuovo film non mancherà Joaquin Phoenix, che tornerà a vestire i panni del pagliaccio del crimine già visto nel primo lungometraggio.

Joker ha conquistato il Leone d’Oro a Venezia, oltre a due Golden Globe e due Premi Oscar, ed è stato il secondo cinecomics ad essere stato candidato come miglior film agli Academy Awards nel 2020.

Leggi anche: