Pirenei: trovata antica città imperiale

A fare la scoperta i ricercatori dell’Istituto di Studi Alto Aragonesi e delle università di Saragozza, Bordeaux, Politecnico di Madrid e Salamanca. In un loro recente studio si spiega nei dettagli il rinvenimento di un’antica città imperiale romana in Artieda, città spagnola. Esattamente sui Pirenei meridionali. Gli ultimi lavori del sito archeologico sono stati fatti nel 2018. Il Comune di Artieda chiese aiuto all’ateneo di Saragozza. L’intento era studiare e analizzare i resti intorno all’eremo di San Pedro, famoso come El Forau de la Tuta.

Ecco che dopo tre anni gli studiosi hanno potuto confermare che tali resti rappresentano un solo vasto complesso archeologico. Esso è risalente tra il I e il II secolo d.C. All’epoca fu costruita una grande città romana con terme, templi e un sistema di fogne già avanzato. Malgrado l’importanza di questa città, il suo nome non è stato trovato riportato in alcuna documentazione storica.

La deduzione che ha portato alla conclusione della sua appartenenza storica è stata l’analisi di quattro lapidi del sito. Esse erano conservate in collezioni private ad Artieda e nel Museo Diocesano di Jaca. Si è dedotto così che appartengano a una “necropoli importante e che rimase tale per secoli”. I ricercatori hanno scoperto, inoltre, che tra il IX e il XIII secolo, la zona venne insediata da contadini, tipo da un villaggio altomedievale. Ora gli scavi a El Forau de la Tuta e dintorni proseguono. Gli esperti hanno il sospetto della presenza di tanti altri segreti ancora da scoprire. Altre novità verranno alla luce dando ulteriore lustro all’archeologia internazionale.