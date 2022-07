Maldive: città galleggiante prende forma

Sembra quasi fantascienza, ma è la verità. A causa dell’innalzamento dei mari sempre più frequente è nato un nuovo tipo di architettura. Essa è una novità, perché è galleggiante. Si trova alle Maldive, una fra le prime nazioni colpite dal cambiamento del clima. I primi blocchi di una città che galleggia, una volta al

completo potrà ospitare circa 20mila persone. Una città galleggiante sarà la loro casa.

In sostanza, è una soluzione pratica che reagisce alla cruda realtà dell’innalzamento del mare. Inoltre,

anche una speranza per gli abitanti delle Maldive. Un modo per continuare a vivere nel proprio luogo

d’origine e a sopravvivere ai cambiamenti climatici repentini. Questi sono la causa del minaccioso

innalzamento del livello del mare.

La città galleggiante è stata progettata dallo studio olandese Waterstudio, specializzato in architettura sull’acqua. La città sarà formata da 5mila unità fra case, ristoranti, ospedali e scuole. È situata in una laguna a pochi minuti da Malé, capitale delle Maldive. I residenti, che inizieranno a trasferirsi nel 2024, per spostarsi potranno usare barche, biciclette e scooter elettrici, però senza auto. Nel 2027 sarà interamente popolata.

Waterstudio negli ultimi decenni ha progettato più di 300 case galleggianti e strutture pubbliche. Nel 2021

le inondazioni sono costate all’economia globale più di 82 miliardi di dollari, secondo l’agenzia di

riassicurazione Swiss Re. Entro il 2030 le proprietà urbane dal valore di oltre 700 miliardi di dollari saranno

colpite dalle inondazioni costiere e fluviali ogni anno.

Le unità modulari dei blocchi sono costruite da un cantiere navale. Poi vengono trainate nella città

galleggiante. Il tutto attaccato a un grande scafo subacqueo in cemento, avvitato al fondo del mare su

palafitte telescopiche in acciaio. Esse fluttuano al ritmo delle onde. Lo scopo è che la città galleggiante

abbia elettricità alimentata maggiormente dal solare. Il reflusso delle acque sarà usato come letame per

piante e il raffreddamento del mare come aria condizionata, risparmiando energia.