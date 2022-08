The Guardians of the Galaxy Holiday Special chiuderà la Fase 4 dell’MCU

Il regista James Gunn chiarisce il calendario di apertura e chiusura delle Fasi 4 e 5 del MCU: The Guardians of the Galaxy Holiday Special chiuderà la Fase 4.

I Marvel Studios, in occasione del San Diego Comic-Con, hanno annunciato diversi progetti che ci portano già in vista, praticamente, della Fase 7 del Marvel Cinematic Universe, per quanto siamo ancora nella Fase 4. Alcuni tasselli del puzzle, ad ogni modo, stanno lasciando un po’ confusi i fan. Tra questi, la serie I Am Groot (in uscita il 10 agosto) e The Guardians of the Galaxy Holiday Special, in uscita su Disney+ a Natale. Dove vanno collocate? La miniserie animata estiva, chiaramente, fa comunque parte della Fase 4, ma lo special natalizio? A rispondere è il regista James Gunn.

Alla domanda di un fan su Twitter, che chiede delucidazioni in merito dato che si credeva che, mentre Ant-Man and the Wasp: Quantumania aprirà la Fase 5, Wakanda Forever dovrebbe essere l’ultimo dalla Fase 4. Ma la presenza dello special natalizio confonde le acque… Gunn risponde, semplicemente:

The Guardians of the Galaxy Holiday Special è l’epilogo della Fase 4.

The Guardians Holiday Special is the epilogue of Phase 4. 🎅👍 https://t.co/9mDfmn25tH — James Gunn (@JamesGunn) August 1, 2022

Quindi ora sappiamo che anche gli special hanno la stessa “dignità di continuity” di film e serie. Precedentemente, in risposta ai tweet dei fan, Gunn rispose che lo Special sarà sia un divertente spin-off one shot visionabile in maniera autoconclusiva che che non solo si ricollega alla macrotrama generale di questo universo ma che in qualche modo lo espande.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special si piazza tra [Thor:] Love & Thunder e Guardiani della Galassia Vol.3, con nuove storie e personaggi che sono collegati all’universo dei Guardiani.

aggiunse, approfondendo la questione e ricollegandosi a quanto già rivelato riguardo alla presenza di nuovi e interessanti personaggi. Non resta che attendere le festività natalizie per scoprire cosa attende i nostri scavezzacollo spaziali.

