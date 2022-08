Offerte Amazon: i libri di Neil Gaiman in sconto nelle nuove edizioni

Tornano i libri di Neil Gaiman, e per l'occasione con nuove copertine in un'edizione flessibile preordinabile ora su Amazon in sconto.

I libri di Neil Gaiman tornano con una nuova copertina, e sono preordinabili in sconto su Amazon.

Mondadori ha annunciato la ristampa in nuova edizione con copertina flessibile di sei pietre miliari del lavoro di Neil Gaiman, che a breve potremo vedere anche su Netflix con la serie tv The Sandman, ispirata al fumetto. I libri in questione sono:

Stardust

Nessundove

I Ragazzi di Anansi

American Gods

L’Oceano in fondo al sentiero

Cose Fragili

Di questi sei libri ad ora sono prenotabili soltanto i primi due, Stardust e Nessundove. Potete trovare i link più in basso nell’articolo.

Stardust

In una fredda sera di ottobre una stella cadente attraversa il cielo e il giovane Tristan, per conquistare la bellissima Victoria, promette di andarla a prendere. Dovrà così oltrepassare il varco proibito nel muro di pietra a est del villaggio e avventurarsi nel bosco dove ogni nove anni si raccoglie un incredibile mercato di oggetti magici. Ma anche i malvagi figli del Signore degli Alti Dirupi sono a caccia della stella…

Nessundove

Richard Mayhew è un giovane uomo d’affari londinese, una persona di buon cuore e dalla vita prevedibile che si districa quotidianamente tra i capricci dell’ambiziosa fidanzata Jessica e le pretese del suo capo. Ma tutto cambia quando, per strada, si imbatte in una ragazza ferita e decide di aiutarla portandola a casa con sé. Un atto di gentilezza, che lo catapulterà in un mondo fantasmagorico di cui mai avrebbe sognato l’esistenza. Perché sotto le affollate strade di Londra si cela una città parallela popolata di mostri e di santi, di assassini e di angeli, cavalieri in armatura e pallide fanciulle vestite di velluto: le persone che sono precipitate nelle fenditure del mondo. Ora Richard è uno di loro, e deve imparare a cavarsela in quell’universo di ombre e fantasmi che gli appare insieme stranamente familiare e assolutamente bizzarro. Un insolito destino lo attende laggiù…

