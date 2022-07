Will Smith pubblica un video di scuse nei confronti di Chris Rock

Ecco il video in cui Will Smith chiede nuovamente scusa a Chris Rock ed alla famiglia del comico a cui ha dato uno schiaffo durante la notte degli Oscar.

Dopo mesi di voci e discorsi su quanto è accaduto durante la notte degli Oscar, è stato lo stesso Will Smith a prendere la parola, e ad esprimersi in un video in cui ha chiesto nuovamente scusa a Chris Rock per lo schiaffo datogli nel corso della serata di premiazione del 28 marzo.

Qui sotto trovate il video.

Nelle parole di Will Smith l’attore ha dichiarato:

Ho provato a raggiungere Chris e ciò che mi ha detto è che ancora non è pronto, e quando lo sarà verrà lui. Perciò ti chiedo scusa Chris. Il mio comportamento è stato inaccettabile e sono qui per quando sarai pronto per parlare. Voglio chiedere scusa alla madre di Chris, non riuscivo a rendermi conto in quel momento di quante persone stavo per ferire. E chiedo scusa anche alla sua famiglia, in particolare a Tony Rock. Con lui ho avuto un grande rapporto, è un mio amico, e questa cosa con lui probabilmente sarà irreparabile.

Proprio la madre di Chris Rock in precedenza aveva affermato:

Quando Will Smith ha dato uno schiaffo a Chris ha preso a schiaffi tutti noi, ha schiaffeggiato anche me.

