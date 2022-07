Probabilmente i nuovi iPhone 14 arriveranno puntualmente a settembre, senza ritardi

L’ultima conference call dedicata ai risultati finanziari di Apple ha rassicurato gli appassionati. I nuovi iPhone 14? Probabilmente arriveranno con perfetta puntualità, senza intoppi e ritardi di sorta.

Prima era stato il turno del nuovo iPhone 14 Max, la nuova linea di smartphone inedita che – stando ai rumor – farà il suo debutto per la prima volta a settembre. «Ci sono dei problemi con i fornitori, arriverà più tardi rispetto agli altri tre iPhone», avevano insinuato alcuni tipster. Poi un problema più generale con le lenti della fotocamera principale dei nuovi iPhone. «Non rispettano gli standard di qualità della Apple, l’azienda è stata costretta a cambiare fornitore». E anche qui, l’ennesimo presagio che qualcosa non stesse andando per il verso giusto.

Ma a quanto pare le cose sarebbero più tranquille di quanto si immaginasse. Due anni fa, durante la conference call dedicata alle performance finanziarie del Q2 2020, Tim Cook aveva detto chiaramente agli investitori che il lancio dell’iPhone 12 sarebbe stato accompagnato da diversi problemi.

Eppure questa settimana, comunicando i risultati del Q2 2022, sia Tim Cook che Luca Maestri hanno taciuto. Nessun riferimento a possibili ritardi o intoppi nella supply chain. Secondo gli analisti, se ci fossero stati dei problemi il tema sarebbe indubbiamente emerso durante la conference call. Ne va dell’integrità della società. Non si può omettere un’informazione di questo tipo.

A maggior ragione, al momento non ci sono motivi per dubitare che Apple sia in grado di rispettare le solite tempistiche. Il lancio dei nuovi iPhone 14 è atteso per la seconda settimana di settembre. Non resta che aspettare.