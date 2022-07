iPhone 14, Apple è stata costretta a cambiare in corsa uno dei suoi fornitori

Tra poco meno di due mesi, Apple presenterà la sua nuova generazione di smartphone. In totale verranno presentati quattro nuovi iPhone, incluso l’inedito iPhone 14 Max. Secondo Ming-Chi Kuo, la fase di pre-produzione avrebbe incontrato alcuni primi intoppi.

Secondo l’analista, Apple sarebbe stata costretta a cambiare in corsa uno dei suoi fornitori. Colpa di un grave problema di qualità che avrebbe afflitto gli obiettivi di alcune unità dello smartphone. Insomma, gli obiettivi della fotocamera principale dello smartphone forniti da uno dei partner asiatici non sarebbero stati all’altezza delle aspettative.

Il fornitore in questione erano prodotti dalla Genius e presentavano dei difetti nella qualità del rivestimento. Morale? Apple sarebbe stata costretta a dirottare circa 10 milioni di ordinazioni dalla Genius ad un’altra azienda concorrente, la Largan, con sede a Taiwan.

Non è chiaro se questo problema – così ravvicinato rispetto alla release degli smartphone – comporterà dei ritardi rispetto alla tabella di marcia originale. In passato si era già parlato della possibilità di un lancio travagliato, caratterizzato da lunghi tempi d’attesa per le consegne e disponibilità degli smartphone in store ‘a singhiozzo’.