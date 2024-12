Apple sta progettando un nuovo Magic Mouse che promette di risolvere alcune delle critiche più frequenti mosse dagli utenti nel corso degli anni. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda sta lavorando a un “ripensamento completo” del design del suo mouse per adattarlo meglio alle esigenze moderne. Tuttavia, il rilascio non è previsto prima di metà 2026.

Come sarà il nuovo Magic Mouse di Apple

Tra i miglioramenti più attesi c’è il riposizionamento della porta di ricarica, attualmente collocata nella parte inferiore del mouse, che impedisce l’uso durante la ricarica. Sebbene il problema sia stato spesso considerato una “scomodità minore” data la rapida estremamente ricarica, il suo posizionamento è stato ampiamente criticato. Gurman ha confermato che Apple sta finalmente lavorando per risolvere questa limitazione.

Inoltre, il nuovo Magic Mouse dovrebbe essere più ergonomico e confortevole da usare. Anche se i dettagli sul design non sono ancora emersi, Apple potrebbe ispirarsi a modelli concorrenti come il Logitech MX Master 3S, noto per il suo design ergonomico con poggiapollice, porta USB-C frontale, doppie rotelle di scorrimento e tracciamento di precisione.

Un cambiamento atteso da dieci anni

Il Magic Mouse ha mantenuto un aspetto pressoché invariato dal suo debutto nel 2009, con aggiornamenti marginali come il passaggio alle batterie ricaricabili nel 2015, nuove opzioni di colore nel 2021 e il recente switch dalla porta Lightning alla USB-C. Tutte novità molto marginali: in un certo senso, il popolare accessorio è rimasto invariato per praticamente un intero decennio.

E’ anche vero che squadra che vince non si cambia, e proprio questa eredità di peso dell’attuale modello potrebbe mettere Apple in una posizione estremamente delicata: l’azienda non si può assolutamente permettere un passo falso con la prossima generazione del suo iconico mouse. Non ci sono ancora indicazioni sul prezzo del prossimo Magic Mouse. L’attuale modello è venduto ad 85€ ed è incluso gratuitamente con l’acquisto di un iMac o un Mac Pro. Salvo enormi sorprese, quasi sicuramente il prezzo verrà confermato anche con la prossima generazione.