Apple, smentiti i ritardi: l’iPhone 14 Max sarà disponibile a settembre

Nella giornata di ieri si era parlato con insistenza di alcuni presunti problemi alla filiera di produzione della prossima generazione di iPhone. Nella fattispecie, alcune fonti avevano sostenuto che non tutti e quattro i nuovi iPhone 14 sarebbero stati disponibili al lancio e che l’iPhone 14 Max probabilmente avrebbe subito un importante ritardo.

Ma facciamo un passo indietro: come nei due anni passati, Apple a settembre presenterà ben quattro nuovi iPhone 14. La differenza è che quest’anno la linea iPhone Mini verrà abbandonata, in favore di un approccio diametralmente opposto. Quest’anno ci saranno due versioni ‘Max’: un iPhone 14 Max e l’iPhone 14 Pro Max, con il primo che rappresenta una novità assoluta. Per la prima volta anche il modello entry-level avrà una versione con schermo da 6,69 pollici.

Tornando al dubbio nato ieri: l’iPhone 14 Max verrà messo in vendita assieme agli altre tre smartphone? Pare proprio di sì. Lo sostiene il noto – e tendenzialmente ben informato – analista Ming-Chi Kuo, che pur parlando di alcune difficoltà, sostiene che Apple abbia il pieno controllo della situazione. Grazie a turni e assunzioni straordinarie, i fornitori asiatici dovrebbero essere in grado di rispettare perfettamente la tabella di marcia, assicurando la piena disponibilità dell’iPhone 14 Max fin da subito. Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più.