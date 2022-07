Offerte eBay: Kirby e la Terra Perduta per Switch in forte sconto

Kirby e la Terra Perduta, nuovo capitolo dedicato all'iconico personaggio per Nintendo Switch, è ora disponibile in sconto su eBay.

Le offerte di eBay di oggi ci portano in forte sconto Kirby e la Terra Perduta, nuovo capitolo dedicato all’iconico personaggio Nintendo arrivato qualche mese fa su Switch, e ora pronto ad essere acquistato da tutti quelli che attendevano un calo di prezzo.

Il gioco è venduto al prezzo di 49,99€, con uno sconto di 10€, e potete acquistarlo seguendo questo link. Sebbene lo sconto non sia davvero grande, si tratta di un 16%, è difficile che i giochi Nintendo scendino di prezzo, rendendo interessante questa offerta. Qui sotto vi lasciamo la sinossi del gioco, con l’incipit della trama nel dettaglio.

Esplora un nuovo mondo misterioso in solitaria o con un amico, scopri nuove abilità e affronta il malvagio esercito delle bestie in Kirby e la terra perduta per Nintendo Switch. Dopo essersi risvegliato in un mondo misterioso, dove la civiltà e la natura sono diventate tutt’uno, Kirby scopre che i Waddle Dee sono stati rapiti da una temibile banda nota con il nome di esercito delle bestie. Accompagnato dal suo nuovo e singolare amico, Elfilin, Kirby entra in azione, partendo per una grande avventura! Riuscirà a salvare i Waddle Dee e a tornare a casa?

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.