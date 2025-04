I due astronauti della NASA tornati sulla Terra si preparano per una nuova fase con la Boeing

Hanno trascorso ben nove mesi nello spazio gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams ed a poco a poco si stanno riadattando alla vita sulla Terra facendo passeggiate con i cani e trascorrendo più tempo possibile con le proprie famiglie. Nonostante il ritorno alla vita normale, gli astronauti hanno ripreso a lavorare con la Boeing, per testare la capsula che li ha lasciati sulla Stazione Spaziale Internazionale. A parlare nei giorni scorsi è stato proprio uno degli astronauti in questione, Williams il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante.

“È fantastico tornare. Sono andato a correre, anche se molto lentamente“, avrebbe detto Williams il quale ha poi aggiunto “È stato bello sentire l’aria, anche se era umida, come se ti soffiasse accanto, e vedere altre persone in pista, è davvero bello. È casa“. Wilmore e Williams sono saliti a bordo della navicella spaziale difettosa Starliner della Boeing la scorsa estate, adesso tornati sulla Terra stanno trascorrendo diversi giorni divisi tra visite mediche di routine presso l’ufficio astronauti della NASA.

Rientro sulla Terra per gli astronauti NASA che affronteranno nuove sfide con lo Starliner

Gli astronauti hanno fatto ritorno a casa a bordo di una capsula SpaceX a marzo e incontreranno a breve i vertici della Boeing per discutere dello Starling. “Avevamo una prospettiva davvero unica nel trovarci a bordo del veicolo spaziale: nessun altro aveva quella prospettiva“, ha dichiarato Williams, il quale ha aggiunto che lei e Wilmore, nel corso dei colloqui discuteranno a che punto sono con i lavori e dove pensano di dover andare nello sviluppo di Starliner.

Intanto una cosa sembra essere certa, ovvero il fatto che la NASA e la Boeing vogliono testare a terra il sistema di propulsione dello Starliner nei prossimi mesi estivi. Pensano di far volare ancora una volta il veicolo spaziale ad inizio 2026, effettuando un primo volo di prova, in vista del primo trasporto di essere umani.

I due astronauti lavorano alla NASA da tantissimi anni, sono entrambi ex piloti collaudatori della Marina degli Stati Uniti e nel 2022 sono stati assegnati come equipaggio di collaudo per Starliner. La ISS, un laboratorio scientifico in orbita, ospita da oltre 25 anni equipaggi di astronauti internazionali, dando modo di effettuare ricerche molto importanti sull’esplorazione spaziale.