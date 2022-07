Devilman: il film ispirato all’opera di Go Nagai è preordinabile in Blu-ray

Devilman, il film originale di Go Nagai, è ora preordinabile su Amazon in DVD e Blu-ray in versione HD

Amazon ha aperto i preordini per la nuova versione HD di Devilman: la raccolta di 2 OAV del 1987 arrivano con un nuovo e inedito doppiaggio, al prezzo di 29,99€. La data d’uscita di questo Blu-ray è il 24 agosto 2022.

Akira Fudo, giovane studente costretto dalla vita a essere già adulto, incontra nuovamente dopo tanto tempo un amico d’infanzia, Ryo Asuka, figlio di un importante archeologo. Ryo racconta ad Akira le circostanze tragiche della morte del padre e le misteriose parole dettagli prima di del suo addio. Ma secondo Ryo la sua morte deriva da creature mostruose, dal passato importante, che si apprestano a riprendere possesso della Terra: i Demoni!

La versione in questione è stata completamente rimasterizzata in HD, con un doppiaggio nuovo: questa raccolta comprende la trasposizione fedele dell’opera del Maestro Go Nagai. La descrizione recita: “Estremamente violento e sanguinoso, mostra la brutalità dei mostruosi demoni e la crudeltà e la malvagità dell’essere umano medio”.

L’edizione in questione è definita come 1st Press: sarà infatti un’edizione integrale numerata a tiratura limitata corredata da un booklet di 28 pagine con disegni preparatori, schizzi, approfondimenti e immagini iconiche. Non sappiamo se poi uscirà una versione standard.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene dei link con affiliazione ad Amazon che possono fruttare una commissione a LegaNerd.com.