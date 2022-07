Rivian annuncia il licenziamento di 800 dipendenti: “ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi”

Rivian ha annunciato l’imminente licenziamento di oltre il 6% della sua forza lavoro. In totale verranno lasciati a casa circa 800 lavoratori.

Rivian è un’azienda che produce auto elettriche. È appena agli inizi ed ha iniziato a consegnare le prime vetture ai suoi clienti solamente di recente. Attualmente il catalogo della Rivian include due fuoristrada elettrici di lusso – un SUV e un pickup – e in passato l’azienda era stata più volte descritta come una sorta di “anti Tesla“, perché le due case automobilistiche si rivolgono alla medesima tipologia di consumatori.

Ma le auto elettriche non sono l’unico business della Rivian, che produce anche i furgoni elettrici che verranno utilizzati da Amazon per consegnare i pacchi in un futuro molto vicino. Amazon ha già iniziato ad usarli in alcune metropoli americane, ma l’obiettivo è di portarne su strada almeno 100.000 entro al fine del 2030.

“Oggi siamo costretti a fare un annuncio molto difficile, abbiamo preso la decisione di ridurre il nostro organico di circa il 6%”, ha dichiarato Amy Mast, portavoce della casa automobilistica. “Questa scelta ci aiuterà ad allineare la nostra forza lavoro a quelli che sono i componenti fondamentali del nostro business, vogliamo concentrarci sull’incremento della produzione dei nostri veicoli privati e commerciali, accelerando lo sviluppo del nuovo R2 e dei futuri modelli di automobile a cui stiamo lavorando”.