Amazon ha iniziato ad utilizzare i furgoni elettrici della Rivian per consegnare i pacchi negli Stati Uniti d’America. Rivian è un brand relativamente giovane dell’automotive: è nato come competitor di Tesla e produce esclusivamente auto elettriche.

Attualmente in catalogo ha solamente due veicoli: i Rivian R1S e R1T. L’azienda ha anche progettato un veicolo commerciale, un furgoncino elettrico dedicato alle aziende. Amazon, che possiede circa il 18% delle sue azioni, è il primo e più grande cliente della Rivian.

Amazon ha prenotato 100.000 furgoni elettrici Rivian. In futuro i furgoni non verranno utilizzati esclusivamente negli Stati Uniti, ma verranno esportati anche nel resto del mondo. La flotta di veicoli ad emissione zero è uno dei pilastri della strategia di Amazon per raggiungere la cosiddetta neutralità carbonica entro il 2040.

Amazon per il momento utilizzerà i furgoni della Rivian in una manciata di metropoli americane: Baltimore, Chicago, Dallas, Kansas City, Nashville, Tennessee, Phoenix, San Diego, Seattle e St. Louis.

Amazon ha annunciato che entro la fine del 2022 porterà su strada migliaia di furgoni elettrici, con l’obiettivo di coprire almeno 100 diverse città. Nel 2030 la flotta di furgoni completamente elettrici raggiungerà le 100.000 unità.

Combattere gli effetti del cambiamento climatico richiede un’innovazione costante seguita da azioni importanti, Amazon farà team con diverse aziende che condivisono la sua missione e la sua passione per inventare nuovi modi per minimizzare il nostro impatto sull’ambiente

ha annunciato il CEO di Amazon, Andy Jassy.