Arte e scienza insieme alla Triennale di Milano

L’evento della Triennale di Milano che si terrà fino all’11 dicembre 2022 sarà un valido modo per far incontrare e “parlare” arte e scienza. Si esploreranno la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione compresi architettura e design. Saranno presenti mostre e progetti con 400 artisti, designer e architetti che provengono da oltre 40 paesi.

L’obiettivo è studiare l’ignoto comprendendo che l’uomo deve conviverci, senza perdere la curiosità di conoscere. La Triennale di Milano compirà i 100 anni nel 2023. Desidera sottolineare che ci sono tanti ambiti ancora da studiare e chiarire. A partire dalla psicologia fino alla materia oscura, poi dalla gravità alla profondità dell’universo, e dagli oceani al cervello.

Soprattutto è importante riflettere su quello che sappiamo di non sapere. Dobbiamo abituarci a convivere con il mistero di ciò che non conosciamo. E nello stesso tempo continuare a cercare di svelarlo. Che significa continuare a cercare di capire e conoscere. Non dobbiamo essere in antagonismo con ciò che non conosciamo.