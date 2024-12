Pensiamo di essere vicini a comprendere il corpo umano ma in realtà così non è e ogni qualvolta si presenta sempre qualcosa di nuovo che cambia tutto. Recentemente un team di ricercatori pare che si sia imbattuto in entità molto strane che si troverebbero all’interno dei corpi umani e che pare fossero sfuggiti all’attenzione degli scienziati fino ad oggi.

I nuovi visitatori risultano essere più piccoli dei virus che conosciamo. Piuttosto che comportarsi come microbi familiari, questi virus si presentano come un qualcosa di diverso. La scoperta è molto interessante e pare che sia avvenuta nel momento in cui i ricercatori hanno iniziato a prendere in esame intere librerie genetiche, andando così alla ricerca di modelli che non corrisponderebbero ad altri organismi conosciuti.

I ricercatori chiamano obelischi le nuove forme di vita umana

La scoperta è stata effettuata da un gruppo di ricercatori ed è stata seguita dal premio Nobel per la medicina Andrew Fire, della Stanfort University. Ma cosa hanno scoperto nel dettaglio i ricercatori? Si tratterebbe di entità che i ricercatori hanno scelto di chiamare obelischi, che non somigliano a nessun’altra forma di vita. A parlare è stato Mark Peifer, biologo cellulare e dello sviluppo, il quale opera presso l’Università della Carolina del Nord.

Quest’ultimo ha dichiarato come più i ricercatori guardano, più vedono cose folli. Gli obelischi condividono alcune caratteristiche con questi agenti patogeni delle piante, ma si trovano anche nei batteri presenti nell’uomo. Stando a quanto dichiarato da Matthew Sullivan, noto biologo integrativo dell’Università statale dell’Ohio, non ci sarebbero particolari implicazioni per la salute degli esseri umani.

Durante lo studio sono emersi diversi tipi di obelischi, migliaia di varietà uniche e queste scoperte sono state effettuate in diverse località del mondo. E’ stato appurato come questi obelischi si troverebbero anche in diverse parti del corpo umano e sono stati ritrovati nei batteri della bocca ed anche in quelli che vivono nel tratto intestinale.