Secondo un nuovo studio dell’Università del Surrey, il corpo umano è in grado di prevedere l’orario dei pasti. Il team di ricerca ha anche scoperto che i ritmi giornalieri del glucosio nel sangue possono essere guidati non solo dall’orario dei pasti, ma anche dalle loro dimensioni. Nel primo studio di questo tipo, i ricercatori, guidati dal professor Jonathan Johnston, hanno analizzato il sistema circadiano umano in relazione ai pasti. I ritmi/sistemi circadiani sono cambiamenti fisiologici, compresi quelli metabolici, che seguono un ciclo di 24 ore e sono solitamente sincronizzati con segnali ambientali, come i cicli di luce e buio. Jonathan Johnston, professore di cronobiologia e fisiologia integrativa presso l’Università del Surrey, ha dichiarato:

“Spesso abbiamo fame ogni giorno alla stessa ora, ma non si sa fino a che punto la nostra biologia sia in grado di anticipare l’orario dei pasti. È possibile che i ritmi metabolici si allineino agli schemi dei pasti e che la regolarità dei pasti ci garantisce di mangiare nel momento in cui il nostro organismo è più adatto a gestirli”.

Lo studio

Per saperne di più, 24 partecipanti dello studio, tutti di sesso maschile, sono stati sottoposti a sessioni sperimentali di laboratorio della durata di otto giorni, con orari rigidi di sonno-veglia, esposizione ai cicli luce-buio e assunzione di cibo. Per sei giorni, 12 partecipanti hanno consumato piccoli pasti ogni ora durante il periodo di veglia, mentre gli altri hanno consumato due pasti giornalieri abbondanti (7,5 e 14,5 ore dopo il risveglio). Dopo sei giorni, tutti i partecipanti sono stati sottoposti allo stesso programma di alimentazione per 37 ore e hanno ricevuto piccoli pasti ogni ora in una procedura nota per rivelare i ritmi circadiani interni. Il glucosio è stato misurato ogni 15 minuti durante lo studio e i livelli di fame sono stati misurati ogni ora durante le ore di veglia nei giorni due, quattro e sei della prima fase dello studio e poi ogni ora per le 37 ore finali. Analizzando i risultati dei primi sei giorni dello studio, i ricercatori hanno scoperto che la concentrazione di glucosio dei partecipanti al gruppo dei pasti piccoli aumentava al risveglio e rimaneva elevata per tutto il giorno fino a diminuire dopo l’ultimo pasto. Nel gruppo dei pasti abbondanti, la concentrazione di glucosio è aumentata in modo simile al risveglio, ma è diminuita gradualmente fino al primo pasto. Nelle ultime 37 ore, quando entrambi i gruppi sono stati alimentati con gli stessi piccoli pasti ogni ora, tutti i partecipanti hanno mostrato un aumento iniziale della concentrazione di glucosio al risveglio. Tuttavia, in coloro che avevano ricevuto in precedenza due pasti abbondanti, i livelli di glucosio hanno iniziato a diminuire prima dell’atteso pasto abbondante (che non hanno ricevuto), mentre per i partecipanti che avevano sempre consumato piccoli pasti ogni ora, i livelli di glucosio hanno continuato a salire come visto in precedenza. Inoltre, nel gruppo dei pasti abbondanti, si è registrato un aumento della fame prima del pasto previsto, che è diminuita drasticamente dopo il superamento del pasto anticipato.