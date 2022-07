Thai Cave Rescue: la miniserie arriverà su Netflix a settembre

Il 22 settembre arriverà su Netflix la miniserie Thai Cave Rescue che racconterà gli eventi drammatici del luglio 2018, quando 12 ragazzi di una squadra di calcio assieme al loro allenatore sono rimasti intrappolati in una grotta presso Chiang Rai.

La miniserie Thai Cave Rescue, che sarà proposta su Netflix, verrà divisa in sei parti, e sarà già il quarto adattamento di questi avvenimenti, ma secondo la piattaforma streaming si tratta “del più autentico ed ampio racconto di queste vicende”. A dirigere il progetto sono stati chiamati Nattawut ‘Baz’ Poonpiriya (“One for the Road,” “Bad Genius”) e Kevin Tancharoen (“The Brothers Sun,” “The Book of Boba Fett,” “Warrior”).

Il primo adattamento di queste vicende risale al 2019 con The Cave, realizzato dal regista britannico Tom Waller, che in quell’occasione decise di unire ricostruzioni e nuovi filmati. Successivamente nel 2021 uscì per il The National Geographic il documentario The Rescue, realizzato da Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, che è disponibile anche sulla piattaforma streaming Disney+.

L’ultimo adattamento sarà distribuito a breve (il 5 agosto arriverà su Prime Video), e vede Ron Howard dirigere un cast per lo più di interpreti thailandesi, affiancati da Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton e Tom Bateman, per il progetto dal titolo “13 Lives”, realizzato da MGM.