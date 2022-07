Spotify Premium ha oltre 188 milioni di abbonati

Sono 188 milioni gli utenti abbonati a Spotify Premium, su un totale di circa 433 milioni che utilizzano tutti i mesi l’app per ascoltare la musica. In un anno gli abbonati sono cresciuti del 14%, mentre gli utenti attivi sono cresciuti del 19%.

La società, annunciando le performance del trimestre appena concluso, ha spiegato che si tratta della crescita più importante mai registrata durante un secondo trimestre, che tendenzialmente è sempre stato sottotono rispetto al resto dei periodi dell’anno.

Spotify, ricorda The Verge, ha investito molte risorse nei podcast originali durante gli ultimi anni. Eppure nel 2022 non sempre le cose sono andate per il verso giusto: recentemente l’azienda non è riuscita a rinnovare i contratti con Reply All, uno dei suoi podcast più seguiti, e con la famiglia Obama, che passerà ad Audible di Amazon.

Durante il Q2 2022, Spotify ha registrato una perdita di 125 milioni di euro. L’azienda ha spiegato di voler ancora dare priorità alla crescita degli abbonati rispetto alla profittabilità. In media Spotify registra 4,54 euro di ricavi per utente attivo. Durante la conferenza Spotify non ha fornito nuove informazioni sulla release di Spotify HiFi, il nuovo abbonamento che consentirà di riprodurre la musica ad una qualità audio superiore.