Offerte eBay: cuffie Pulse 3D per PlayStation 5 disponibili a prezzo stracciato

Le cuffie Pulse 3D per PlayStation 5 sono ora disponibili sulla piattaforma di eBay a un prezzo che risulta di sicuro basso e non è da lasciarsi scappare.

Le offerte di eBay permettono di mettere mano sulle cuffie da gaming Pulse 3D per PlayStation 5 realizzate da parte di Sony a un prezzo nettamente basso, considerando che si tratta di un’offerta di sicuro da non lasciarsi scappare, e che mettere mano sul prodotto risulta più conveniente che mai.

Parliamo nello specifico di uno sconto che ammonta al 30%, con il dispositivo in questione che infatti si presenta per solamente 69,90€, un prezzo a dir poco vantaggioso specialmente se si considera che si parte da 99€.

Il dispositivo in questione permette di fruire di un’esperienza next-gen su PlayStation 5 anche per quel che concerne il comparto audio, sfruttando tutte le potenzialità della console da gaming in moltissimi titoli, i quali spesso supportano le potenzialità delle cuffie e del Tempest Engine a cui ha lavorato Sony.

Il link che trovate qui di seguito permette di mettere mano sul prodotto in questione su eBay fruendo dello sconto ora disponibile, con la spedizione che risulta gratuita. Nel caso in cui si voglia procedere con un reso, è possibile avviare il tutto entro un massimo di 14 giorni, con le spese che risultano tuttavia a pieno carico degli acquirenti.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.