Avengers: The Kang Dynasty sarà diretto da Destin Daniel Cretton

Tra gli annunci più forti del recente Comic-Con di San Diego c’è stato quello relativo ai due prossimi film corali dedicati agli Avengers: Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, entrambi in uscita nel 2025. Ebbene, questa sera emerge il nome del regista del primo dei due, ed è un nome noto ai Marvel fan: Destin Daniel Cretton.

Cretton, difatti, ha già diretto con successo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e aveva recentemente stretto un accordo pluriennale con Marvel e Hulu per la realizzazione di diversi progetti, tra cui erano annoverati una serie tv e il sequel di Shang-Chi, che probabilmente sarà uno dei film MCU annunciati solo a livello di date tra il 2025 e il 2026.

Si pensava, vista la breve distanza che intercorrerà tra The Kang Dynasty e Secret Wars, che sarebbero stati girati back-to-back, dallo stesso regista, per contenere i costi: a quanto pare, invece, l’annuncio relativo a Cretton è circoscritto unicamente al primo film, del quale non si sa praticamente nulla, a parte il titolo e il relativo villain, accennato nel serial Loki e che verrà presto presentato in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

