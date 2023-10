Disney+: Licantropus a colori e le altre novità per la spooky season

Vi presentiamo le novità per la spooky season in arrivo a ottobre su Disney+, a partire dal trailer di Licantropus a colori.

Come prevedibile, anche quest’autunno Disney+ risulterà ricco di programmi, serie e film da vedere nella cosiddetta “Spooky season” che parte a ottobre e culmina ad Halloween. Tra le novità più singolari c’è sicuramente Marvel Studios presenta: Licantropus a colori, nuova versione dello special calato nell’MCU che però, stavolta, al bianco e nero preferisce una fotografia dalla patina da film horror anni ’70, e di cui vi mostriamo il nuovo trailer. Lo speciale Marvel che anticipa Halloween, ricordiamo, rientra nel Marvel Cinematic Universe, per quanto ne rappresenti una delle più grandi opere “sperimentali” andando a pescare dalla cinematografia di genere degli anni che fu, in particolare i Monster Movie Universal. Il compositore Michael Giacchino si cimenta alla regia del film, con Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal come protagonisti. Bernal veste i panni del personaggio protagonista, capace di trasformarsi in un lupo mannaro, mentre Laura Donnelly è Elsa Bloodstone. Il film sarà rilasciato dal 20 ottobre (ma la versione precedente, naturalmente, è sempre disponibile).

In una notte cupa e tenebrosa, una congrega segreta di cacciatori di mostri emerge dall’ombra e si riunisce nell’inquietante Bloodstone Temple in seguito alla morte del loro capo. Nel corso di una strana e macabra commemorazione della vita del leader, i partecipanti vengono coinvolti in una misteriosa e mortale competizione per una potente reliquia, una caccia che alla fine li porterà a confrontarsi con un mostro pericoloso.

Per festeggiare Halloween sono, inoltre, appena arrivate (o sono in arrivo) altre novità, tra cui Piccoli Brividi, una nuova emozionante serie ispirata ai libri bestseller di R.L. Stine, e Appendage, con Emily Hampshire. Tra i nuovi film in arrivo a ottobre ci sarà anche The Boogeyman, basato sul racconto dell’acclamato autore horror Stephen King. La collezione Halloween su Disney+ inoltre offre i classici intramontabili come Hocus Pocus e Nightmare Before Christmas, che festeggiano il 30° anniversario, e Halloweentown, che invece celebra i 25 anni.

Piccoli Brividi – Ispirata alla collana di libri di R.L. Stine, bestseller in tutto il mondo, Piccoli Brividi segue un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio difficile per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori.

The Boogeyman – Dalla mente dell’autore di best-seller Stephen King arriva The Boogeyman. La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta a sua volta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

