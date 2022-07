Samsung Galaxy S23 Ultra avrà finalmente una fotocamera da 200 MP?

In termini di concorrenza, Motorola Frontier includerà un sensore da 200 MP, secondo le fonti, inoltre potrebbe essere il primo produttore di smartphone a mettere un sensore per fotocamera da 200 MP su un dispositivo, ma il gigante tecnologico coreano non rimarrà indietro nella competizione per il maggior numero di megapixel per smartphone. Infatti uno sviluppo recente è che il sensore della fotocamera da 200 MP sarà incluso anche nel Samsung Galaxy S23 Ultra, secondo il famoso leaker Samsung Ice Universe.

Secondo il leaker, Samsung deve ancora svelare il sensore della fotocamera da 200 MP che verrà utilizzato sul Galaxy S23 Ultra. Ciò significa che, mentre Motorola Frontier e Samsung Galaxy S23 Ultra avranno la stessa risoluzione della fotocamera, potrebbero non avere le stesse prestazioni a causa di sensori diversi. Oltre al Motorola Frontier, si ritiene che Xiaomi 12T Pro abbia una configurazione della fotocamera da 200 MP.

Per chi non lo sapesse, il Motorola Frontier ha un sensore Samsung ISOCELL HP1 da 200 MP. Il Samsung ISOCELL HP3 è un nuovo sensore per fotocamera da 200 MP che l’azienda ha presentato, e l’area del modulo della fotocamera di ISOCELL HP3 è ridotta del 20% grazie ai suoi pixel più piccoli del 12%. Secondo i report, la CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che dovrebbe essere presentata a novembre, alimenterà la serie Samsung Galaxy S23 e inoltre, i dispositivi della serie Samsung Galaxy S23 potrebbero avere fotocamere frontali da 40 MP.

Sarebbe interessante vedere come i futuri smartphone con fotocamera da 200 MP, tra cui Moto Edge 30 Ultra (Frontier), Xiaomi 12T e Samsung Galaxy S23 Ultra, competeranno tra loro. Anche il Samsung Galaxy S22 Ultra, la variante Ultra più recente, ha vinto molti riconoscimenti per le sue capacità fotografiche.