Nintendo Switch Online: svelati i giochi NES e SNES di luglio 2022

Nintendo ha svelato con un trailer quali saranno i giochi NES e SNES di luglio 2022 disponibili per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Ecco tutti i dettagli.

Nintendo ha svelato con un trailer quali saranno i giochi NES e SNES di luglio 2022 disponibili per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Per il mese di luglio, i giocatori potranno contare su di una selezione di tre nuovi titoli, che includono:

Fighter’s History

Kirby’s Avalanche

Daiva Story 6: Imperial of Nirsartia

Approdato su Super Nintendo nel 1993, Fighter’s History è un picchiaduro a incontri, creato con l’obiettivo di dare una risposta concreta a Street Fighter II. Ed in effetti, gli elementi in comune con il capolavoro targato Capcom sono innumerevoli, dal sistema a round con barra di energia gialla-rossa al menu di scelta del personaggio. L’unica vera novità apportata dal gioco è rappresentata da un sistema di punti deboli (uno per ogni lottatore) grazie al quale se un lottatore viene colpito più volte sul suo punto debole cade e si rialza stordito.

Conosciuto in Europa come Kirby’s Ghost Trap, Kirby’s Avalanche, invece, è un puzzle game del 1995, basato sulla versione giapponese di Super Puyo Puyo con l’aggiunta di personaggi di Kirby.

Daiva Story 6: Imperial of Nirsartia è un titolo sci-fi a scorrimento pubblicato nel 1986. Si tratta del sesto capitolo della saga Daiva e racconta una storia di esplorazione e scontri spaziali.