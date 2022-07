Final Fantasy VII Remake Intergrade e PS Plus: risolto il problema che impediva il download del gioco

Sony ha finalmente risolto il problema che impediva di scaricare Final Fantasy VII Remake Intergrade per gli abbonati al PS Plus già in possesso del gioco base.

Da adesso, tutti gli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium che già possiedono Final Fantasy VII Remake possono scaricare la versione Intergrade. Il problema che impediva il download del gioco è stato finalmente risolto.

Nei giorni scorsi, infatti, sono state tantissimi gli utenti che hanno segnalato che non riuscivano scaricare il gioco per un problema relativo alle licenze. In sostanza, il sistema impediva il download del titolo poiché riconosceva i due software, la versione base e la versione Intergrade, come identici.

Vi ricordiamo che la versione Intergrade rispetto alla base, include tutta una serie di importanti miglioramenti tecnici, lato texture, illuminazione e risoluzione rispetto alla versione PS4 e il DLC dedicato a Yuffie, “EPISODE INTERmission”.

Da oggi, dunque, se siete abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium e siete già in possesso di Final Fantasy 7 Remake, quando andrete a riscattare la versione Intergrade si avvierà semplicemente il download del singolo DLC, dandovi così la possibilità di completare l’avventura.