PlayStation Plus: problemi con il download di Final Fantasy VII Remake Intergrade per chi ha il gioco base

Attualmente Final Fantasy VII Remake Intergrade risulta impossibile da scaricare sul PS Store per chi possiede il gioco base.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è disponibile da oggi per tutti gli abbonati a PlayStation Plus nei tier Extra o Premium, ma alcuni utenti che già possiedono la copia del gioco base hanno segnalato dei problemi con il download. Al momento, infatti, il titolo risulta impossibile da scaricare dal PS Store per chi possiede già la copia di Final Fantasy VII Remake.

In pratica il sistema rileva erroneamente la licenza di Final Fantasy 7 Remake, identificandola come uguale a quella di Intergrade ed impedendo il download. Si tratta senza dubbio di uno spiacevole inconveniente per tutti quei giocatori che attendevano con ansia di poter giocare il DLC Intermission senza ulteriori costi aggiuntivi, ma che probabilmente verrà risolto entro una manciata di giorni.

Vi ricordiamo che, oltre al DLC dedicato a Yuffie, la versione definitiva di Final Fantasy VII Remake offre tutta una serie di importanti miglioramenti tecnici, lato texture, illuminazione e risoluzione rispetto alla versione PS4. In attesa che il problema venga sistemato, vi ricordiamo che oggi sono stati aggiunti tanti altri titoli al catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, tra cui l’attesissimo Stray, l’avventura felina di Annapurna che ha già ricevuto ottimi voti dalla stampa.