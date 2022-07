Dungeons & Dragons Art & Arcana: disponibile su Amazon la storia illustrata di D&D

Amazon permette di mettere mano su Dungeons & Dragons Art & Arcana a un prezzo che risulta di sicuro ottimo, in un momento perfetto dopo che nella giornata di ieri è stato mostrato il trailer del nuovo film basato sul gioco di ruolo più famoso del mondo (ne abbiamo parlato qui).

Il prezzo ammonta attualmente a un totale di 41,38€ per quel che concerne la versione cartacea e di 15,80€ parlando del Kindle.

Grazie al manuale illustrato in questione è possibile scoprire la storia del gioco di ruolo in maniera particolarmente interessante avendo modo di approfondire il tutto grazie alle magnifiche immagini che colorano il libro, e scoprendo di più in merito a uno degli universi maggiormente apprezzati di sempre.

Il link che trovate qui di seguito permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto in questione, il quale può essere acquistato sia in versione Kindle che con copertina rigida, a due prezzi ovviamente differenti.

Ne approfittiamo anche per rimandarvi alla pagina ufficiale dell’edizione speciale del manuale in questione, la quale si presenta a un prezzo che risulta più alto, ma che al contempo potrebbe fare maggiormente al caso vostro. La trovate qui di seguito.

