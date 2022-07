Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, il trailer dal Comic-Con 2022

Il nuovo live action tratto dal fondamentale gioco di ruolo Dungeons and Dragons ha finalmente un trailer, diffuso in occasione del panel appena occorso al Comic-Con di San Diego: la pellicola, che si intitolerà nel nostro paese Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri (“Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, in originale) arriverà nelle sale americane il 3 marzo 2023.

La data italiana non è ancora ufficializzata, a parte l’anno, ma possiamo supporre sia comunque nello stesso periodo, probabilmente giovedì 2 marzo. Gli attori protagonisti della pellicola sono Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.

Questa la sinossi ufficiale:

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.

