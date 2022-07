Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 anticipati da un breve teaser

Aspettiamo di ricevere novità in merito ai nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 nel corso del prossimo evento Unpacked della compagnia, che come confermato in via ufficiale di recente da parte di Samsung avrà modo di fornire delle novità per quel che concerne i nuovi dispositivi pieghevoli.

Parliamo in questo specifico caso di un nuovo teaser che riguarda i telefoni pronti a piegarsi e a continuare la linea Z della nota compagnia, la quale di conseguenza avrò di certo modo nel corso del mese di agosto di fornire agli utenti maggiori novità in merito ai gioiellini in questione pronti ad arrivare prima della fine del 2022. Potete ammirare il tutto qui di seguito.

Aug 10.2022 > Today

Watch something greater than before unfold at https://t.co/D6nxwskXj1. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/xopUxDhpRZ — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 19, 2022

La giornata è il 10 agosto, e finalmente potremo scoprire maggiori dettagli sulla questione, sperando ovviamente che si tratti del giusto palcoscenico pensato anche per poter scoprire novità in merito a ulteriori prodotti della compagnia.

L’attesa per fortuna è quasi finita, e nel giro di solamente qualche settimana ci sarà modo di scoprire di più sul tutto grazie all’evento del colosso sudcoreano, mentre è probabile non mancheranno nuovi leak in merito ai device, come il recente approfondito in questo articolo.