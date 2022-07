Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4: i render ufficiali finiscono in rete, ecco come saranno

I nuovi pieghevoli di Samsung non hanno più segreti. In queste ore sono apparsi online i presunti render ufficiali dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Fold 4.

I nuovi pieghevoli di Samsung non hanno più segreti, o quasi. In queste ore sono apparsi online i presunti render ufficiali dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4.

A scanso di equivoci, non si tratterebbe di delle ricostruzioni apocrife ricreate in base ai rumor in circolazione, ma dell’autentico materiale pubblicitario che Samsung utilizzerà per promuovere i due nuovi smartphone.

Queste immagini offrono uno sguardo approfondito e unico sulla prossima generazione di dispositivi con schermo pieghevole di Samsung. Sappiamo come saranno fatti, conosciamo le loro proporzioni e per la prima volta abbiamo anche un’idea piuttosto chiara di quelli che saranno i nuovi signature color di questa generazione di Galaxy Z Flip/Fold.

Ad esempio, i render mostrano il nuovo Galaxy Fold 4 nelle colorazioni Beige, Phantom Black e Gray-Green (inedita fino ad ora). Manca all’appello un quarto modello, la versione color rossa. Sebbene i rumor lasciassero intendere che il nuovo Fold disponga anche di uno slot per la S-Pen (come sul Galaxy Ultra), i render non permettono di accertare se questo sia vero.

I render del nuovo Galaxy Z Flip 4 si limitano a mostrarci il pieghevole a conchiglia aperto, senza svelare nulla sui colori della scocca o sul nuovo mini-display — che dovrebbe essere leggermente più grande rispetto a quello del Flip 3.