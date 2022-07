PlayStation Plus Premium, Disgaea: Afternoon of Darkness sarà disponibile a breve per gli abbonati?

Sul PlayStation Store giapponese è apparsa la pagina della versione emulata di Disgaea: Afternoon of Darkness. Il gioco è in arrivo su PS Plus Premium?

Sul PlayStation Store giapponese è spuntata la pagina della versione emulata di Disgaea: Afternoon of Darkness. Come segnalato da Gematsu, la presenza della pagina del gioco sullo Store potrebbe indicare l’arrivo del gioco nel catalogo dei classici disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Premium.

Per chi non lo conoscesse, Disgaea: Afternoon of Darkness è la remestered per PSP del titolo uscito per PS 2 Disgaea: Hour of Darkeness. Il gioco è un RPG strategico a turni diviso in 14 capitoli ed incentrato fortemente sugli scontri. Rispetto al titolo originale, Afternoon Drakness introduce diverse modifiche al gameplay e nuove modalità tra cui la modalità storia Etna Mode che consente ai giocatori di vivere una versione alternativa degli eventi narrati nel gioco.

Attualmente il gioco risulta ancora non disponibile nonostante riporti come data di pubblicazione il 30 giugno 2022. Restiamo dunque in attesa di una conferma ufficiale da parte di Sony che a questo punto dovrebbe arrivare a breve.

Vi ricordiamo che ieri Sony ha annunciato a sorpresa l’arrivo su PlayStation Plus Premium di Ecoshift, il particolare puzzle game sviluppato da Artoon e uscito originariamente nel 2009 su PSP.