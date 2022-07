PlayStation Plus Premium: un nuovo gioco si aggiunge a sorpresa ai titoli di luglio

PlayStation Plus Premium riceve un altro gioco a sorpresa, in arrivo oggi. Si tratta del titolo per PSP Echoshift.

Sony ha annunciato oggi a sorpresa l’arrivo di un nuovo gioco nel catalogo di PlayStation Plus Premium. Si tratta di Ecoshift, un particolare puzzle game uscito originariamente nel 2009 su PSP, sviluppato da Artoon.

Il rompicapo per PSP Echoshift verrà aggiunto oggi al catalogo dei giochi Premium di #PlayStationPlus! Scopri di più: https://t.co/uy24m8kJkX pic.twitter.com/RF0roPh6eL — PlayStation Italia (@PlayStationIT) July 19, 2022

Sequel di Ecochrome, il gioco si basa sulla manipolazione di un trick temporale che ci permette di registrare le nostre azioni e ripeterle nel tempo. Questa particolare meccanica potrà essere sfruttata per superare ostacoli e risolvere gli enigmi all’interno dei vari livelli, mentre controlliamo un manichino all’interno di colorati scenari a due dimensioni.

Sempre da oggi, si aggiunge al catalogo anche Stray, l’attesa avventura felina di Annapurna in terza persona ambientata nelle strade di una cybercittà in rovina.

Vi ricordiamo che PlayStation Plus Premium rappresenta il tier più costoso del servizio in abbonamento di Sony che garantisce tutti i vantaggi degli altri livelli, ma con in più la possibilità giocare in streaming e di avere accesso ad oltre 340 giochi in retrocompatibilità.

