PlayStation Plus, luglio 2022: spunta un nuovo bonus gratis per PS4 e PS5

Tra i bonus di PlayStation Plus di luglio 2022 ne è spuntato uno nuovo a sorpresa per tutti gli abbonati che va ad aggiungersi agli altri vantaggi di questo mese: si tratta del Pacchetto MVP di MultiVersus, il nuovo picchiaduro in stile Smash Bros in cui si scontrano personaggi come Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Shaggy, Bugs Bunny e tantissimi altri. Potete riscattare il pacchetto gratuito a questo indirizzo.

Il Pacchetto MVP di MultiVersus include i seguenti oggetti per la personalizzazione:

Variante “Guerriero” di Rendog

Effetto del lancio fuori dal ring “Materia oscura”

Stendardo “Cascata”

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

MultiVersus è un nuovissimo picchiaduro in stile platform free-to-play che introduce un formato 2 vs. 2 a squadre, gli scontri 1 vs. 1, quelli tutti contro tutti per 4 giocatori e il Laboratorio (modalità allenamento) unito a un cast di personaggi leggendari in continua espansione. Tra questi ci sono Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry; Jake the Dog e Finn the Human (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe).

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile in early access per tutti coloro che hanno preso parte alla Closed Alpha di maggio o per chi ha ottenuto un codice tramite i drop su Twitch e in Open Beta a partire dal 26 luglio 2022 su PC e console PlayStation e Xbox.