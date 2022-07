OnePlus 10T trapela in un render leakato

Dal render trapelato tramite Pricebaba sembrerebbe che il nuovo One Plus 10T somigli parecchio al modello OnePlus One dell'azienda, perlomeno lo ricorda molto.

Nella fascia alta della gamma di telefoni di OnePlus, ultimamente le cose sono diventate confuse. Il nome di OnePlus 10 Pro implicava che una variante non Pro sarebbe stata lanciata qualche tempo dopo, ma ciò non è mai accaduto, rendendo il dispositivo la prima versione di punta solitaria da molto tempo. Di recente, le fughe di notizie e le voci su un OnePlus 10T hanno iniziato a crescere e ora sembra probabile che non vedremo mai un OnePlus 10 standard, anche se abbiamo già un’idea delle possibili specifiche e del design di OnePlus 10T, ma una nuova fuga di notizie ha appena creato parecchio trambusto in quanto forse è apparso il primo vero rendering ufficiale.

Pricebaba è riuscito a mettere le mani su una presunta immagine teaser ufficiale della variante colore Moonstone del OnePlus 10T, sfoggiando il retro del dispositivo in tutto il suo splendore e da quello che possiamo dire, il retro del telefono sembra avere una trama simile all’arenaria. Questo è stato uno dei principali punti di forza dell’originale OnePlus One e sembra che l’azienda potrebbe tornare a una parte posteriore più ruvida rispetto al vetro opaco che abbiamo visto su OnePlus 10 Pro.

È difficile confermare il materiale esatto da questa immagine teaser, ma di certo non sembra liscia come i recenti telefoni OnePlus. La società non ha offerto questo tipo di retro di nessuna ammiraglia recente, ma vende custodie in arenaria per ogni modello, quindi è chiaro che c’è richiesta per l’aspetto simile a OnePlus One.

A parte questo, non c’è molto da vedere qui, con un’ombra deliberata che nasconde l’intera parte superiore del telefono e il modulo della fotocamera con esso. C’è un logo OnePlus inciso al centro del pannello posteriore, ma questo è tutto. Con un lancio probabilmente fissato per la fine di luglio o l’inizio di agosto, potremmo non dover aspettare molto per conoscere i dettagli rimanenti del dispositivo e non è chiaro se i lanci indiano e globale coincideranno, ma a giudicare dallo schema visto con OnePlus 10 Pro, le vendite in India potrebbero iniziare qualche giorno prima di quelle globali.