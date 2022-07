Oddworld: Soulstorm, annunciata la versione Nintendo Switch con un trailer

Microids ha annunciato con un trailer che Oddworld: Soulstorm arriverà anche su Nintendo Switch. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra anche le due edizioni limitare del gioco: la Collector’s Oddition e la Limited Oddition.

Come potete vedere, la Collector’s Oddition di Oddworld: Soulstorm includerà:

Un esclusivo Collector’s Box

Oddworld: Soulstorm standard edition per Nintendo Switch

Una confezione metallica da collezione

Una statuetta di 22cm di Abe in versione Mudokon hero

Un premium artbook di 160pagine realizzato da Pix’n Love Publishing

Un portachiavi esclusivo della Mining Company

Tre stampe

Adesivi degli Antichi Tribali Mudokon

Un tattoo di Abe

Nella Limited Oddition, invece, troveremo una copia del gioco, le tre stampe e la custodia metallica serigrafata che può fungere da contenitore per le cartucce dei giochi per Nintendo Switch.

Vi ricordiamo che in Oddworld Soulstorm, Abe viaggerà attraverso oscuri scenari ricchi di rompicapi e ostacoli, potendo inoltre fare affidamento su elementi RPG-lite come la possibilità di ottenere risorse per costruire nuove armi ed oggetti.

In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Oddworld Soulstorm su Switch, vi ricordiamo che il titolo è già disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.