Game of Thrones è la serie TV più piratata del 2022

Nonostante l’ultima stagione di Game of Thrones sia andata in onda nel 2019, lo show di HBO è la serie TV più piratata del 2022. A stabilirlo è stato il sito USwitch.com, che in un report sulla pirateria ha stabilito sia i film che i telefilm più piratati di quest’anno.

Game of Thrones si piazza al primo posto con 8560 ricerche mensili, mentre al secondo posto c’è Euphoria che di ricerche ne ha accumulate 7960, ed al terzo posto è presente il cult Friends, che è arrivato a 5060 ricerche.

Più indietro troviamo show come I Griffin, L’Attacco dei Giganti, Peaky Blinders, The Office e Breaking Bad. Probabilmente sul numero di ricerche fatte per Game of Thrones avranno influito le serie spin-off House of the Dragon e quello su Jon Snow che è stato da poco annunciato.

Per quanto riguarda House of the Dragon, la messa in onda del telefilm è vicina, considerando che sarà trasmessa a fine agosto su HBO negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà in contemporanea su Sky il 22 agosto.

Nel frattempo, per quanto riguarda i romanzi su Game of Thrones, George Martin ha dichiarato che gli ultimi due libri saranno decisamente diversi rispetto al discusso finale della serie TV.