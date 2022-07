Aereo: letti anche in classe economica

La Air New Zealand sarà la prima compagnia aerea mondiale che permetterà ai viaggiatori in Economy di dormire in un letto. Sarà possibile però solo su alcune tratte.

Adesso anche chi viaggia in Economy potrà usufruire di un letto comodo. Tutto accadrà nel 2024 sugli aerei della linea Air New Zealand. Sarà un privilegio concesso solo ai passeggeri in First Class o Business. Una realtà possibile in futuro anche per i viaggiatori con un budget minore. I dati riportati sull’importanza del sonno e sul bisogno di più comfort e spazio. Purtroppo però tale vantaggio sarà destinato solo ad alcuni voli.

Finalmente la Nuova Zelanda sarà la prima compagnia aerea mondiale a permettere ai viaggiatori di classe economica di poter dormire comodamente in un letto. Accadrà solo durante voli molto lunghi. Il servizio sarà fornito sulla tratta Auckland-Chicago (con lancio a fine settembre) o la rotta Auckland-Chicago (pronta per fine ottobre). Per i clienti ci sarà un’offerta con più scelta al confronto di qualsiasi compagnia aerea esistente al mondo. Il suo vantaggio sarà fornire “il miglior sonno nel cielo” indipendentemente dalla scelta della cabina.

Le nuove capsule chiamate Skynest faranno il loro esordio sui Boeing 787 Dreamliner. Ogni capsula avrà sei comodi letti o cuccette fatti in blocchi di tre, della lunghezza di 2 metri e della larghezza di 58 centimetri. Ogni cuccetta avrà il suo cuscino, le sue lenzuola e una tendina per la privacy. Ci saranno anche la luce di cortesia, bocchette d’aria, prese elettriche e Usb.

I dettagli precisi dovranno ancora essere definiti, ad esempio, sulla prenotazione delle capsule. Nella prima fase ogni passeggero potrà usare la cuccetta al massimo per quattro ore. È previsto un costo aggiuntivo rispetto ai tradizionali posti in classe economica.

Ci siamo concentrati su sonno, comfort e benessere perché sappiamo quanto sia importante per i nostri clienti arrivare ben riposati. Sia che si stiano dirigendo verso una riunione o verso il primo luogo di villeggiatura, vogliono essere pronti a partire.

Greg Foran, amministratore delegato di Air New Zealand