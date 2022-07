Silent Hill sarà al Tokyo Game Show, secondo un noto insider

Dusk Golem torna a parlare di Silent Hill. Il noto insider che lo scorso maggio ha pubblicato le presunte prime immagini del nuovo capitolo della serie, è intervenuto su ResetEra per condividere una nuova teoria su quando verrà presentato il gioco.

Dusk Golem riferisce che molto probabilmente il nuovo Silent Hill sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2022, in programma dal 15 al 18 settembre. L’insider però sottolinea che stavolta non si tratta di un’informazione ricevuta dalle sue solite fonti e che tale affermazione deriva semplicemente da alcune sue supposizioni basate sulla presenza alla kermesse giapponese di tutte le compagnie che sa essere coinvolte nello sviluppo del gioco.

Inoltre, lo stesso insider aveva affermato che il gioco non sarebbe stato annunciato durante degli eventi come i The Game Awards o l’E3, stando a quanto gli avevano riferito le sue fonti e che dunque il titolo potrebbe effettivamente fare la sua comparsa in occasione del TGS.

Ovviamente, l’informazione riportata dall’insider resta un semplice rumor al momento e quindi vi consigliamo come sempre di prendere quanto riportato con le pinze. Ad ogni modo, può darsi che il nuovo Silent Hill venga svelato prima del Tokyo Game Show, dato che ormai l’evento non ha più lo stessa importanza mediatica di un tempo e magari proprio in occasione della Gamescom 2022. Non ci resta dunque che attendere per scoprire la veridicità di quest’indiscrezione.