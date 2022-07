Samsung Galaxy Unpacked: appuntamento all’11 agosto per scoprire i Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

Uno degli eventi Samsung più importanti dell’anno è alle porte. Questa volta Samsung porta il meglio della tecnologia sotto gli ombrelloni. Eh già, perché la data da fissare sul calendario è l’11 agosto, in piena estate.

Questa edizione estiva del Samsung Galaxy Unpacked sarà l’occasione per vedere per la prima volta i nuovi smartphone pieghevoli del colosso coreano. Con buona probabilità, i protagonisti dell’evento saranno i nuovi Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Fold 4. Durante la presentazione, ci si aspetta anche di vedere i nuovi smarwatch Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro.

Samsung non ha ancora inviato gli inviti alla stampa, ma poco importa perché l’azienda è stata bruciata sul tempo da Evan Blass, il tipster noto con lo pseudonimo EvLeaks. Blass ha condiviso quella che sembra a tutti gli effetti un’immagine promozionale dell’evento. Nell’immagine teaser si vede quella che è inequivocabilmente la siluette di uno smartphone foldable (è il Flip e o il Fold? Questo non siamo riusciti a determinarlo).

Ricordiamo che stando ai principali rumor, sia il Fold 4 che il Flip 4 dovrebbero mantenere una certa continuità rispetto alla generazione attualmente in commercio. Così il Galaxy Z Flip 4 dovrebbe mantenere lo stesso design del 3, salvo introdurre uno schermo esterno leggermente più grande e una batteria più capiente. Stessa storia per IL Galaxy Z Fold 4, che dovrebbe essere leggermente più largo ma comunque molto simile al Fold 3. È molto probabile che entrambi i device saranno disponibili in dei signature color inediti e mai visti prima. Non resta che aspettare l’11 agosto per saperne di più.