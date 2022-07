The Sandman: David Buckley sarà il compositore della serie Netflix

Per la serie TV di Netflix su The Sandman è stato annunciato il compositore della colonna sonora: si tratta di David Buckley.

La serie TV The Sandman ha annunciato il suo compositore: stiamo parlando di David Buckley, già attivo sia in campo cinematografico, che televisivo e videoludico. Buckley ha lavorato per il cinema a Jason Bourne, Attacco al Potere 3 e The Nice Guys, mentre per la TV a The Good Wife, Evil e Gifted. Infine, per i videogiochi ha composto le musiche di Batman: Arkham Knight.

Lo stesso David Buckley ha dichiarato sul suo impegno come compositore di The Sandman:

Ho lavorato con un’intera orchestra ed un coro. E poi tra gli strumenti ho utilizzato anche una viola da gamba ed un flauto barocco. Ho lavorato con dei suoni esoterici, che sono intenzionalmente difficili da definire. L’aspetto più difficile di questa composizione era quello di dare una definizione al regno dei sogni, però ancora di più era importante trovare il cuore centrale di ogni personaggio.

Le sonorità di David Buclkey svariano dall’horror, al dramma, fino d arrivare al magico, elementi tutti presenti in The Sandman.

Questa la sinossi della serie, in arrivo su Netflix il 5 agosto:

In “The Sandman” è possibile ritrovare un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. La trama segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l’influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza.