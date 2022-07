Bill Gates: “donerò tutto il mio patrimonio in beneficenza, non voglio più essere tra gli uomini più ricchi del mondo”

Il Bloomberg Billionaires Index indica Bill Gates come quarto uomo più ricco del mondo. Gates ora dice di voler andare sempre più in basso nella classifica.

Bill Gates, già uno dei più grandi filantropi al mondo, ha annunciato di voler donare la maggior parte del suo patrimonio personale in beneficenza. Ad inizio 2021 Bill Gates era indicato come la quarta persona più ricca al mondo dal Bloomberg Billionaires Index.

Il grosso della sua ricchezza andrà alla Fondazione Bill & Melinda Gates, da lui fondata nel 2000. La Fondazione Gates è impegnata in diverse cause filantropiche: tra le altre cose, ha avuto un ruolo chiave nel finanziamento dei primi vaccini contro il Covid-19.

Quanto al futuro, ho intenzione di donare praticamente tutto il mio patrimonio alla fondazione. Andrò sempre più in basso nella classifica delle persone più ricche del mondo, fino ad uscirne completamente. Credo di avere l’obbligo morale di restituire le mie risorse, in modo da assicurarmi che questo possa avere un impatto importante, riducendo la sofferenza e migliorando la vita delle persone

ha annunciato Gates.

Assieme a Warren Buffett, Bill Gates è anche l’ideatore del Giving Pledge, un invito a donare rivolto alle persone più facoltose del pianeta. In tempi non lontani, l’appello aveva raccolto l’adesione di MacKenzie Scott, scrittrice ed ex moglie di Jeff Bezos.

Annunciando di voler donare il suo patrimonio, Bill Gates ha quindi invitato gli altri miliardari a fare altrettanto: «Spero che anche altre persone in posizione di privilegio e ricchezza decidano di farsi avanti», ha detto.