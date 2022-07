Prevedibilità: la chiave per il cervello di un figlio

Negli ultimi anni gli studiosi hanno esaminato lo sviluppo del cervello di un bambino. Tutto per capire quali esperienze influenzano la sua vita per la maturazione cerebrale. Ci sono comportamenti inaspettati dei genitori che bloccano lo sviluppo degli interruttori emotivi di un bambino. Ciò addirittura può portare a un rischio di malattie mentali e all’abuso di sostanze da parte del bambino quando sarà più grande.

Per comprendere quali segnali influenzano la maturazione del cervello sono stati presi in considerazione la

vista e l’udito. Inoltre, i segnali dell’ambiente sono essenziali. Un bambino che non è in grado di non vedere bene sviluppa poi deficit visivi. Dall’altra un bambino che ha un’infezione a un orecchio avrà dei problemi di udito tutta la vita.

Molti studi non si sono concentrati abbastanza sugli effetti dei comportamenti dei genitori positivi o

negativi sullo sviluppo cerebrale del bambino. Tali effetti possono essere essenziali a capire lo sviluppo del

cervello. Un genitore che è prevedibile e coerente a lungo termine vuol dire che il bambino può aspettarsi

dal genitore risposte prevedibili. Ovvero risposte positive come la preparazione di un pasto, l’ora di andare

a letto, un nuovo giocattolo, se il piccolo lo richiede.

Gli studiosi hanno fatto degli esperimenti sulle persone, mettendo in esame le madri e i loro modelli

comportamentali. Ciò per vedere come le loro azioni incidessero sull’evoluzione emotiva e cognitiva dei

figli. Da considerare anche le caratteristiche dell’ambiente e lo stato socioeconomico.

Nelle prove sperimentali i modelli di comportamento prevedibile dei genitori hanno dato un miglior

funzionamento emotivo e cognitivo nei figli, più avanti. Alla fine gli stessi principi e modelli forse sono

applicabili anche per i padri. Il ruolo di comportamento prevedibile e coerente può creare quindi un

ambiente ottimale per la crescita emotiva di un bambino.