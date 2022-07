MacBook Air M2: arrivano gli adesivi a tema assieme ai nuovi colori

Come spiegato sulle pagine di 9to5Mac e notato dagli utenti che hanno acquistato uno dei nuovi MacBook Air che integrano all’interno il SoC M2 della compagnia, da poco annunciato, non potevano mancare per quel che concerne le nuove colorazioni svelate da Apple degli adesivi a tema.

Parliamo nello specifico dei simboli della mela morsicata che di sicuro risultano perfetti al fine di migliorare la propria collezione nel caso in cui ci si trovi già in possesso degli altri colori già rilasciati da parte del colosso di Cupertino.

Come spiegato da iJustine, gli sticker in questione sono ovviamente collegati ai colori del computer che si decide di acquistare, con i nuovi starlight e midnight che si sono quindi aggiunti alla collezione totale, ma che non vengono forniti per tutte le colorazioni.

Si tratta di un evento alquanto interessante, come spiega 9to5Mac, per via del fatto che non sempre la compagnia aggiunge al proprio palinsesto dei nuovi sticker, con l’ultima volta che risale agli iMac da 24 pollici rilasciati nel corso del 2021. Purtroppo, il cavo MagSafe presenta tuttavia in ogni caso una presa di ricarica bianca e non associata al colore del proprio dispositivo.