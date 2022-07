PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi PS5 e PS4 di luglio

PlayStation Plus Extra e Premium: un leak svela i giochi gratis di luglio per PS5 e PS4

PlayStation Plus Extra e Premium: un leak svela i giochi gratis di luglio per PS5 e PS4

PlayStation Plus Essential: ecco quando verranno svelati i giochi gratis di luglio 2022

PlayStation Plus Essential: ecco quando verranno svelati i giochi gratis di luglio 2022

Il nuovo PlayStation Plus è disponibile da oggi anche in Italia

Il nuovo PlayStation Plus è disponibile da oggi anche in Italia