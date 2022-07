PlayStation Plus Extra e Premium: un leak svela i giochi gratis di luglio per PS5 e PS4

Un leak sembrerebbe aver svelato in anticipo quali saranno i nuovi titoli che andranno ad arricchire, oltre al già confermato Stray, il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. La soffiata proviene dall’utente di Resetera BlackBate, noto per aver anticipato correttamente il reveal di Skull and Bones di ieri. Secondo il leaker i titoli in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a luglio 2022 saranno i seguenti:

Stray (già confermato)

Final Fantasy VII Remake Intergrade + Episode INTERmission

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed: Freedom Cry

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected

La fonte sottolinea però che la lista riportata è soltanto parziale e che altri titoli verranno aggiunti al catalogo nel corso del mese di luglio. Come potete vedere, nella lista appare il già confermato Stray, l’avventura felina di Annapurna che farà il suo debutto il prossimo 19 luglio, insieme a tutta una serie di notevoli aggiunte al servizio come Final Fantasy VII Intergrade, ossia la versione definitiva del remake del titolo cult di Square Enix con il DLC Episode Intermission e diversi titoli della serie Assassin’s Creed.

Vi ricordiamo, che sono già disponibili anche i giochi gratis PS5 e PS4 di luglio 2022 per gli abbonati a tutti i livelli di PlayStation Plus, ossia Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Arcadegeddon.

