Hogwarts Legacy, spunta l’interfaccia di gioco: era nascosta nell’ultimo trailer

Il trailer dello State of Play di Hogwarts Legacy nascondeva un dettaglio che nessuno è riuscito a notare: l'interfaccia di gioco.

Il trailer mostrato in occasione dello State of Play dedicato ad Hogwarts Legacy ci ha permesso di dare un primo sguardo alle caratteristiche e alle meccaniche dell’attesissimo titolo ambientato nel Wizarding World. A quanto pare, però, il filmato nascondeva un piccolo dettaglio che nessuno è riuscito a notare.

Su Reddit, un utente ha postato un immagine del trailer, che rivela la presenza dell’interfaccia con quattro incantesimi in basso a destra e una minimappa nell’angolo in alto a sinistra. L’utente ha poi ipotizzato che, in base ai simboli mostrati e al contesto della clip, è possibile che i quattro incantesimi a cui il personaggio ha accesso siano Accio (rappresentato dall’icona blu), Wingardium Leviosa ( rappresentato dall’icona d’oro), Lumos rappresentato dall’icona grigia) ed Expelliarmus, che viene utilizzato dal giocatore nella scena a cui fa riferimento lo screenshot.

A questo punto è molto probabile che Warner Bros. abbia scelto di nascondere questi elementi poiché ancora non definitivi e quindi soggetti a revisione. In ogni caso, è importante segnalarli proprio perché ci forniscono un assaggio di quella che sarà la direzione intrapresa dal team per quanto concerne la gestione degli incantesimi.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile nel periodo delle festività su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.